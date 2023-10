Glaube, Tempo, Ruhrgebiet Das ist Nationalelf-Neuling Chris Führich

Doch wer ist das eigentlich, werden sich viele fragen, die die Partien des VfB Stuttgart nicht regelmäßig verfolgen. Der 25-jährige Mittelfeldspieler ist ein Kind des Ruhrgebiets, in Castrop-Rauxel geboren, spielte in seiner Jugend bei der SG Suderwich, Schalke 04, Borussia Dortmund, VfL Bochum und Rot-Weiß Oberhausen. Von dort wechselte er 2017 zum 1. FC Köln. In der Bundesliga lief er im Dezember desselben Jahres zum ersten Mal auf – gegen den FC Bayern. Von Köln wechselte er in die U23-Mannschaft von Borussia Dortmund. Von dort wurde er in der Saison 2020/21 an den Zweitligisten SC Paderborn ausgeliehen und unterschrieb dort anschließend fest, blieb aber trotzdem nicht lange. Denn kurz darauf wurde sein Wechsel zum VfB Stuttgart bekannt, wo er bis 2025 unter Vertrag steht. Führichs Transfer kommentierte der damalige VfB-Sportdirektor Sven Mislintat begeistert: „Wir freuen uns, mit Chris Führich einen der torgefährlichsten Spieler der 2. Liga für uns gewonnen zu haben. Chris ist auf fast allen Offensivpositionen einsetzbar und bringt auch die Mentalität mit, die uns bei unseren Spielern wichtig ist.“