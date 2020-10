Grünen-Politiker Özdemir kritisiert Özil : „Schade, was er aus seiner gesellschaftlichen Rolle gemacht hat“

Berlin Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat die Kritik am Verhalten des früheren Nationalspielers Mesut Özil im Umgang mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erneuert. Er tauge nicht mehr als Vorbild.

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir sieht den früheren Fußball-Weltmeister Mesut Özil durch dessen Verhalten nach der Affäre um gemeinsame Fotos mit Recep Tayyip Erdogan nicht mehr als geeignetes Vorbild. „Özil war ja offenbar nicht mal Manns genug, ein Gespräch mit dem Bundestrainer zu führen, als der ihn auf dem Trainingsgelände von Arsenal besuchen wollte. Als Fußballfan tut mir das leid, ich fand Özil genial auf dem Feld. Schade, was er aus sich und seiner gesellschaftlichen Rolle gemacht hat“, sagte Özdemir der „Welt am Sonntag“ vor dem Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und der Türkei am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) in Köln.