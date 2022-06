BVB-Talent dreht auf : Moukoko trifft doppelt – U21 siegt glücklich in Polen

Lodz Das deutliche 0:4 gegen Polen im November markierte einen Wendepunkt in der Entwicklung der aktuellen deutschen U21. Im Rückspiel sollte eine Revanche her - die gelang dank Torjäger Moukoko.

Deutschlands U21-Nationalmannschaft ist dank Doppelpacker Youssoufa Moukoko mit der ersehnten Revanche gegen Polen ein perfekter Abschluss der EM-Qualifikation gelungen. Vier Tage nachdem die Mannschaft von Antonio Di Salvo durch ein 4:0 gegen Ungarn das EM-Ticket gelöst hatte, gewann sie am Dienstag in Polen mit 2:1 (1:1) und revanchierte sich für das 0:4 aus dem Hinspiel.

In einer intensiven und umkämpften Partie vor 11 732 Zuschauern in Lodz erzielte Stürmer Moukoko beide Treffer für die Nachwuchs-Elf des Deutschen Fußball-Bundes (25./85. Minute). Für ihn waren es im vierten U21-Spiel die Treffer fünf und sechs. Der starke Bartosz Bialek vom VfL Wolfsburg traf für die Gastgeber zum 1:1 (35.).

Die EM-Qualifikation und den Gruppensieg hatte der Titelverteidiger schon zuvor sicher. Mit dem Spiel in Polen begann für Di Salvo und sein Team daher schon die Vorbereitung auf die Endrunde. Im Juni 2023 will Deutschland in Georgien und Rumänien nach zuletzt drei Final-Teilnahmen in Serie und zwei Titeln erneut ein erfolgreiches Turnier spielen. Im Herbst folgen Tests gegen die Top-Nationen.