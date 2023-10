Abstieg oder Chance? Wie Karim Adeyemi mit der Rolle in der U21 umgeht

Doch, um sich zu zeigen bleiben Adeyemi nur 90 Minuten. Nach dem Bulgarien-Spiel in Sofia geht es schon wieder zurück zum BVB, das ursprünglich geplante Spiel in Israel am Dienstag wurde aufgrund der Terrorangriffe von der UEFA verschoben. „Man mag sich gar nicht vorstellen, was in den Menschen gerade vorgeht und was da so los ist. Ich hoffe natürlich, dass so schnell wie möglich wieder Ruhe und Frieden dort einkehren“, sagte Di Salvo.