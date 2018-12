Weiter Funkstille: Löw bricht Kontaktversuche zu Özil ab

München In einem turbulenten DFB-Sommer war Mesut Özil das bestimmende Thema. Nach seinem Rücktritt aus der Nationalelf hatte Joachim Löw mehrfach vergeblich versucht, den Arsenal-Star zu erreichen - damit ist nun Schluss.

Der per dreiteiliger Nachricht über soziale Medien erklärte Rücktritt aus der Nationalmannschaft von Mesut Özil im Juli überraschte auch Joachim Löw. Mehrfach betonte der Bundestrainer seitdem, dass von ihm getätigte Bemühungen, mit Özil ins Gespräch zu kommen, gescheitert seien. Seit dem Gruppen-Aus bei der Weltmeisterschaft habe es keinen Kontakt mehr zwischen Löw und dem damals stark in der Kritik stehenden Ex-Nationalspieler gegeben. Und zumindest Löw will sich auch nicht weiter darum bemühen.