Löw bleibt bei Nein zu Weltmeister-Trio : „Können das nicht rückgängig machen“

Mats Hummels (r) und Thomas Müller (l): Für sie gibt es offenbar keine Rückkehr in die Nationalelf. Foto: dpa/Sven Hoppe

Köln Die ehemaligen Weltmeister Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller sind für Bundestrainer Joachim Löw trotz der starken Leistungen in ihren Vereinen weiterhin kein Thema mehr für die Nationalelf.

Fußball-Bundestrainer Joachim Löw bleibt seiner Linie treu: Weder Thomas Müller noch Jerome Boateng oder Mats Hummels kommen für ein Comeback in der Nationalmannschaft infrage, auch wenn die Weltmeister von 2014 sich zuletzt in der Bundesliga in starker Form präsentierten. "Wir haben uns grundsätzlich dazu entschieden, diese Spieler nicht zu nominieren, daran hat sich jetzt nichts geändert", sagte er dem kicker (Montagsausgabe).