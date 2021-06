Bundestrainer-Posten : Löw sieht Flick als idealen Nachfolger

Herzogenaurach Die Europameisterschaft ist Joachim Löws letztes Turnier als Bundestrainer. Nach der EM übernimmt Hansi Flick den Posten. Der 61-Jährige hat nun erklärt, warum sein ehemaliger Assistent der ideale Nachfolger ist.

Löw glaubt an eine große Zukunft der Mannschaft, die er an Flick übergibt. „Wir haben genug Spieler, die 23, 24, 25 sind. In zwei, drei, vier Jahren wird es mit einem Zugewinn an Erfahrung ähnlich sein wie bei unserer Goldenen Generation mit Lahm, Schweinsteiger, Boateng, Khedira, Özil, Kroos, Neuer, Hummels, Müller.“