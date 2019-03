Löw und die Stürmersuche: "Uns fehlt ein Typ wie Klose"

71 Tore erzielte WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose für Deutschland in 137 Spielen. Foto: dpa, gh hak hpl

Amsterdam „Neuer Miro“ dringend gesucht: Bundestrainer Joachim Löw braucht für seinen Neustart mit der Nationalmannschaft Spieler für das Sturmzentrum. Ein Torjäger wie Miroslav Klose wird in der DFB-Elf schmerzlich vermisst.

Vor wenigen Tagen erhielt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit der Übergabe des früheren Rennbahn-Geländes durch die Stadt Frankfurt endgültig grünes Licht für sein "Leuchtturmprojekt" Akademie. Präsident Reinhard Grindel sieht dort "großartige Chancen" für die Entwicklung des deutschen Fußballs, ab 2021 sollen auf dem 15 Hektar großen Teilstück künftige Nationalspieler geformt werden. Bundestrainer Joachim Löw allerdings bräuchte beim Neustart mit der DFB-Elf sofort neue Stars - am liebsten fürs Sturmzentrum.

"Ein Stürmertyp wie Miro Klose fehlt uns schon", sagte Löw der Zeitungsgruppe G14. Das Team um Oliver Bierhoff, dem in seiner Direktion neben den Nationalmannschaften auch die Akademie untersteht, habe sich da "schon viele Gedanken gemacht und denke auch an positionsbezogene Ausbildungen, das sind gute und richtige erste Schritte." Doch Löw kann nicht verhehlen, dass ihm das alles viel zu langsam geht.

Timo Werner, Leroy Sane, Serge Gnabry, Marco Reus oder Julian Brandt - in der DFB-Auswahl gebe es inzwischen "andere Typen", sagte Löw, "aber das Ideal verkörpert für mich ein Klose. Er war schnell, kopfballstark, er konnte andere Spieler einsetzen, der finale Pass kam oft von ihm." Einen Youngster, der all dies in einer Person vereint, hat Löw nicht. Dabei braucht er einen Typen wie Klose dringender denn je.