Bei Termin in Köln Bundestrainer Flick fordert frühere Anstoßzeiten bei Länderspielen

Fußball-Bundestrainer Hansi Flick hat sich wie zuvor DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler für frühere Anstoßzeiten von Länderspielen ausgesprochen. „Ich habe schon Enkelkinder und werde oft von deren Mitschülern und Mitschülerinnen gefragt: Warum spielt ihr immer so spät?“, sagte der Bundestrainer am Dienstag bei einem Termin für die EM 2024 in Köln.