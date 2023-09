Schon Nachfolger im Gespräch Für Flick geht es jetzt auch um seinen Job als Bundestrainer

In diesem Länderspieljahr gab es nur zum Auftakt gegen Peru (2:0) einen Erfolg. Gegen Belgien (2:3), Polen (0:1) und Kolumbien (0:2) verlor die DFB-Elf und offenbarte dramatische Mängel. Die blieben auch beim 3:3 gegen die Ukraine nicht verborgen. Vor allem in der Abwehr findet die Mannschaft nicht zusammen. Die Lücken für die Gegner sind viel zu groß. Zu oft funktioniert die Abstimmung zwischen den Spielern nicht. Das setzt sich auch in den anderen Mannschaftsteilen fort. Kreativität nach vorne? Meist Fehlanzeige.