Bundestrainer-Nachfolge Das sind mögliche Trainerkandidaten für das Nationalteam

Rudi Völler (63)

Der Weltmeister von 1990 war schon von 2000 bis 2004 Bundestrainer und erreichte 2002 mit dem deutschen Team das WM-Finale. Nach vielen Jahren als Sportdirektor bei Bayer Leverkusen hatte sich Völler 2022 eigentlich in den Ruhestand verabschiedet. Nach dem Vorrunden-Aus der Nationalmannschaft bei der WM 2022 wurde Völler in die Task-Force berufen, die einen Nachfolger für Teammanager Oliver Bierhoff finden sollte. Am Ende übernahm er den Posten Direktor der deutschen Nationalmannschaft. Dass er in größter Not auch als Bundestrainer einspringt, ist nicht ausgeschlossen - aber doch unwahrscheinlich.