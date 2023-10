Begeisterung, Spielstil, Routine Das sind die wichtigsten Themen für Bundestrainer Nagelsmann

Der Auftrag Nagelsmanns knapp bemessener Vertrag, der nach der EM bereits endet, verbietet geradezu langfristiges Denken. Es geht darum, bis zu den Titelkämpfen eine konkurrenzfähige Mannschaft zu bauen. Talententwicklung und fußballerische Experimente darf der neue Bundestrainer getrost den Angestellten der Fußball-Akademie in Frankfurt am Main überlassen. Seine Aufgabe ist es, einen klaren Weg zu beschreiten und aus dem, was der Markt für deutsche Fußballer zurzeit hergibt, das Beste zu machen. Das war natürlich auch der Auftrag seiner Vorgänger, die sich aber im Wolkenkuckucksheim der fußballerischen Theorie-Träume verfingen und abhoben (Joachim Löw) oder daran verzweifelten (Hansi Flick).