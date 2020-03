Nach Fan-Protest in der Bundesliga : Löw fordert Reaktion "so hart wie es irgendwie geht"

Löw fordert Reaktion "so hart wie es irgendwie geht"

Nach Fan-Protest in der Bundesliga

Amsterdam Bundestrainer Joachim Löw hat im Zuge der aktuellen Hass-Debatte im deutschen Fußball eine entschiedene Reaktion gefordert. Diese müsse "so hart wie es irgendwie geht" ausfallen.

Er sei "erschüttert gewesen über das, was die letzten Wochen und Monate passiert ist", führte Löw aus: "Wir alle sind gegen Rassismus, Gewalt und Beleidigungen gegen einzelne Personen im Stadion. Wohin das geführt hat, hat man am Wochenende gesehen. Das darf nicht häufiger stattfinden." Deshalb müsse dagegen vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) "oder wer auch immer die Möglichkeit hat, mit aller Macht vorgegangen werden. Wir müssen alles tun, dass man das irgendwie in den Griff bekommt."