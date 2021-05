Bierhoff erklärt : Darum darf VfB-Profi Sosa nicht für den DFB spielen

Stuttgart Borna Sosa wird trotz seiner Einbürgerung nicht für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auflaufen, teile DFB-Direktor Oliver Bierhoff mit. Eine FIFA-Klausel macht Joachim Löw und Co. einen Strich durch die Rechnung.

Der gebürtige Kroate Borna Sosa vom VfB Stuttgart wird nach seiner Einbürgerung nicht für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auflaufen können. Der DFB wird nach einer Prüfung der FIFA-Statuten auf einen Antrag auf Verbandswechsel bei dem 23 Jahre alten Außenverteidiger verzichten, wie Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff am Dienstag auf Anfrage mitteilte.

„Borna Sosa ist nicht nur aufgrund der Leistung in der aktuellen Saison ein interessanter Spieler mit großem Potenzial. Wir hätten ihn uns nach Abschluss seines Einbürgerungsverfahrens perspektivisch in der Nationalmannschaft vorstellen können“, äußerte Bierhoff. „Deshalb haben wir in den letzten Tagen auch die Möglichkeit einer Spielberechtigung für Deutschland sorgfältig und seriös geprüft.“