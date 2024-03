„Steilpass“-Toni und „Zauberer“ Wirtz Deutschlands Rekordtor mit Ansage

Das schnellste Tor in der 1009 Länderspiele umfassenden DFB-Historie war das Fundament, auf dem das dominante 2:0 der Fußball-Nationalmannschaft in Lyon entstehen konnte. „Wir hatten einen Superstart, der uns geholfen hat, das Spiel zu öffnen“, sagte Wirtz, der Lukas Podolski als DFB-Rekordhalter ablöste. Der Weltmeister von 2014 hatte am 29. Mai 2013 in Miami beim 4:2 gegen Ecuador nach neun Sekunden getroffen.