Aufregung um WhatsApp-Nachricht : Jens Lehmann nennt Dennis Aogo „Quotenschwarzer“

Jens Lehmann , Aufsichtsrat vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC Foto: dpa/Martin Meissner

Düsseldorf Ex-Fußballprofi Dennis Aogo hat bei Instagram eine Nachricht aus seinem WhatsApp-Verlauf mit dem ehemaligen Nationaltorhüter Jens Lehmann geteilt, in der er rassistisch beleidigt wird. Lehmann entschuldigte sich.

„Ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer?“. Diese Nachricht ist samt eines lachenden Emojis in einem WhatsApp-Chatverlauf zu sehen, den Ex-Fußballprofi Dennis Aogo am späten Dienstagabend als Screenshot in einer Instagram-Story teilte. Absender der Nachricht ist der ehemalige DFB-Torhüter Jens Lehmann. Aogo wandte sich in seiner Story direkt an ihn: „Wow dein Ernst? @jenslehmannofficial, Die Nachricht war wohl nicht an mich gedacht !!!“

Diesen Screenshot seines WhatsApp-Verlaufs mit Jens Lehmann veröffentlichte Dennis Aogo bei Instagram. Foto: Instagram/Screenshot

Andere Nachrichten in dem hochgeladenen WhatsApp-Verlauf sind geschwärzt. Jens Lehmann bestätigte die Echtheit der Nachricht am Mittwochmorgen bei Twitter, indem er schrieb: „In einer privaten Nachricht von meinem Handy an Dennis Aogo ist ein Eindruck entstanden für den ich mich im Gespräch mit Dennis entschuldigt habe. Als ehemaliger Nationalspieler ist er sehr fachkundig und hat eine tolle Präsenz und bringt bei Sky Quote.“

Gegenüber der „Bild“-Zeitung fügte Lehmann noch hinzu: „Ich habe bereits mit Dennis telefoniert und ihn um Verzeihung gebeten, wenn meine Äußerung despektierlich rübergekommen ist. Sie war überhaupt nicht so gemeint, sondern positiv. Da er als Sky-Experte fachkundig ist und in seinem Auftreten sehr stark. Und deshalb auch die Quote erhöht. Das wollte ich damit sagen, aber war von mir unglücklich ausgedrückt. Da die WhatsApp von meinem Handy rausging, übernehme ich die Verantwortung dafür. Es war eine private Nachricht.“ An wen Lehmann die Nachricht eigentlich schicken wollte, ließ er offen.

Aogo stand zuletzt bei Hannover 96 unter Vertrag, spielte zuvor unter anderem für Schalke 04, den Hambugrer SV und die deutsche Nationalmannschaft. Seit seinem Karriereende arbeitet der 34-Jährige als TV-Experte beim Pay-TV-Anbieter Sky und analysiert dort neben Ex-Trainer Martin Schmidt und 2014-Weltmeister Benedikt Höwedes Bundesliga-Spiele. Am Dienstagabend war er noch live im TV zu sehen, bei der Sky-Übertragung des Champions-League-Halbfinales zwischen Manchester City und Paris Saint-Germain.

Auch Jens Lehmann war früher TV-Experte für Sky. Heute sitzt Lehmann im Aufsichtsrat von Hertha BSC. Er übernahm im Mai 2020 den frei gewordenen Platz von Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann. Ob und welche Auswirkungen die Lehmann-Nachricht auf diese Tätigkeit hat, ist noch unklar.

