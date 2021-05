Aufregung um WhatsApp-Nachricht : Jens Lehmann bezeichnet Dennis Aogo als „Quotenschwarzer“

Düsseldorf Ex-Fußballprofi Dennis Aogo hat bei Instagram eine Nachricht aus seinem WhatsApp-Verlauf mit dem ehemaligen Nationaltorhüter Jens Lehmann geteilt, in der er rassistisch beleidigt wird. Lehmann entschuldigte sich.

„Ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer?“. Diese Nachricht ist samt eines lachenden Emojis in einem WhatsApp-Chatverlauf zu sehen, den Ex-Fußballprofi Dennis Aogo am späten Dienstagabend als Screenshot in einer Instagram-Story teilte. Absender der Nachricht ist der ehemalige DFB-Torhüter Jens Lehmann. Aogo wandte sich in seiner Story direkt an ihn: „Wow dein Ernst? @jenslehmannofficial, Die Nachricht war wohl nicht an mich gedacht !!!“