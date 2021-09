„Balsam auf die Seele“ : DFB-Team feiert Versöhnung mit den Fans

Stuttgart Die deutsche Nationalmannschaft hat beim Heimdebüt von Bundestrainer Hansi Flick klar gesiegt, die Tabellenführung in der WM-Quali erobert – und die Herzen der Fans zurückerobert.

Im Stuttgarter Stadion war La Ola irgendwann abgeebbt, doch in den Köpfen von Hansi Flick und seinen Nationalspielern rollte die Welle auch lange nach dem Abpfiff weiter. "Da hat man ein bisschen Gänsehaut bekommen", sagte Bundestrainer Flick nach seinem perfekten Heimdebüt, für den überragenden Leon Goretzka war die euphorische Stimmung "Balsam auf die Seele".

Keine Frage: Das 6:0 (4:0)-Offensivspektakel in der WM-Qualifikation gegen Armenien war auch eine Art Versöhnung der DFB-Auswahl mit ihren Fans. Die Spieler verwöhnten die 18.086 Arena-Besucher und 7,11 Millionen TV-Zuschauer mit einem lange nicht gesehenen Vollgas-Fußball, und die Anhänger dankten es mit herzlicher Zuneigung.

Das unter Vorgänger Joachim Löw zuletzt arg strapazierte Band zwischen Team und Fans wieder zu stärken, ist eine von Flicks Prämissen. Und Fußball, wie ihn Goretzka und Co. gegen heillos überforderte Armenier um Henrich Mchitarjan spielten, ist dabei das beste Mittel.

Drei Tage nach dem Rumpel-Start in Flicks Amtszeit beim zähen 2:0 gegen Liechtenstein spielte Deutschland wie entfesselt auf. Der Lohn: sechs schön herausgespielte Tore, zahlreiche Chancen, viel Zuspruch von den Rängen und die Tabellenführung in der Gruppe J.

"Das ist jetzt der Maßstab", betonte Flick, "daher haben wir einiges vor." Auch zum Abschluss des ersten Lehrgangs unter Flick am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) in Reykjavik gegen Island will der 56-Jährige Leidenschaft, Präzision im Passspiel und Abschlussstärke sehen.