Bei rassistischen Beleidigungen : Nationalspieler Amiri fordert Spielabbrüche

Exklusiv La Manga Bayer Leverkusens Nationalspieler Nadiem Amiri hat sich für Stadionverbote und Spielabbrüche bei fremdenfeindlichen Äußerungen ausgesprochen. Der 23-Jährige war selbst schon das Ziel rassistischer Beleidigungen gegnerischer Fans.

Der in Ludwigshafen am Rhein geborene Amiri ist der Sohn zweier afghanischer Flüchtlinge. Als Spieler der Hoffenheimer Reserve sei er selbst einmal das Ziel rassistischer Beleidigungen gewesen. „Das hat mir damals sehr wehgetan, weil es das erste Mal war, dass ich so etwas in Deutschland erleben musste. Keiner sollte so eine Erfahrung machen. Alle Menschen haben die gleiche Blutfarbe“, betonte Amiri. Er stellte zudem fest, dass die Islamophobie in Deutschland zuletzt „spürbar zugenommen“ habe.