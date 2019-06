EM-Quali gegen Estland : Sorg bringt Kehrer und Goretzka

Mainz Marcus Sorg, der Bundestrainer Joachim Löw vertritt, bringt für das EM-Qualifikationsspiel gegen Estland zwei neue Akteure. Kapitän Manuel Neuer steht wie angekündigt im Tor.

Ersatz-Bundestrainer Marcus Sorg verändert die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für das EM-Qualifikationsspiel gegen Estland in Mainz (20.45 Uhr/RTL) auf zwei Positionen. Im Vergleich zum 2:0 am vergangenen Samstag in Weißrussland rücken Thilo Kehrer und Leon Goretzka in die Startelf. Dafür sitzen Jonathan Tah und Lukas Klostermann nur auf der Bank.