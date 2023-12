“Art und Weise geht nicht“ So reagiert Völler auf die Kritik des DFB-Vize

Rudi Völler hat die Kritik des DFB-Vizepräsidenten Ralph-Uwe Schaffert deutlich zurückgewiesen und ein klärendes Gespräch angeboten. „Im DFB hat jeder seine Aufgabe. Es ist schön, dass die Nationalmannschaft alle interessiert, und Kritik ist nach den letzten Spielen völlig in Ordnung. Aber die Art und Weise, unsere wichtigen Spieler so überzogen zu kritisieren, geht nicht“, sagte Völler der „Bild“ am Donnerstag.