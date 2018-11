Prellung im Fuß: Angeschlagener Reus fehlt beim Auftakttraining des DFB-Teams

Leipzig Die Nationalmannschaft hat sich in Leipzig zum ersten Training vor den Spielen gegen Russland und die Niederlande getroffen. Nicht dabei war Marco Reus. Ob er bis zu den Spielen fit ist, ist unklar.

Marco Reus hat am ersten Training der Nationalmannschaft vor dem Testländerspiel gegen Russland nicht teilnehmen können. Wie der DFB am Dienstag mitteilte, laboriert der zuletzt blendend aufgelegte Dortmunder an einer Fußprellung. Ob Reus' Einsatz am Donnerstag gegen die Sbornaja oder gar zum Abschluss der Nations League am kommenden Montag gegen die Niederlande gefährdet ist, war zunächst unklar.