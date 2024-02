Weltmeister von 1990 verstorben Bilder aus dem Leben von Andreas Brehme

Die Deutsche Meisterschaft 1998 war eine, die so in seiner Karriere eigentlich gar nicht mehr vorgesehen war. Er wollte seine Fußballschuhe schon 1996 an den Nagel hängen, wurde mit einem Blumenstrauß verabschiedet. Doch nachdem der FCK den Gang in die Zweitklassigkeit antreten musste, sah er sich in der Pflicht. Die Mannschaft stieg direkt wieder auf und wurde sensationell Deutscher Meister. Mit Andi Brehme.