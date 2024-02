Zum Tod von Andreas Brehme Weltmeister war sein zweiter Vorname

Am Ende waren es nicht einmal anderthalb Monate, bis Andreas Brehme seinem väterlichen Freund Franz Beckenbauer nachfolgte. Nicht einmal anderthalb Monate nach dem Tod des „Kaisers“, der ihm so nahe gegangen war, ist nun auch Andreas Brehme gestorben. Mit gerade einmal 63 Jahren. In der Nacht zu Dienstag. Ganz plötzlich. An einem Herzstillstand. Brehme hinterlässt zwei Söhne und seine Lebensgefährtin Susanne Schaefer.