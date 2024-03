Lehre aus der Adidas-Debatte Warum der DFB der Prügelknabe der Nation ist

Die gute Nachricht für den DFB ist am Ende die, dass er selbst alle Mittel in Händen hält, um das Bild von sich zu verbessern. Sportlich war das 2:0 in Frankreich ein erster Schritt dorthin. In der Kommunikation täte mehr Demut nach wie vor gut und vor allem der Lerneffekt, Reaktionen auf Verlautbarungen vorzuempfinden, so etwas darf man von professioneller PR erwarten. Und imagetechnisch liegt eben eine Heim-EM auf dem Präsentierteller. Mit all ihren Möglichkeiten. Möglichkeiten, die man einfach nicht verpassen darf. Als Prügelknabe der Nation.