Acht Jahre nach dem Titelgewinn : Was die Weltmeister von 2014 heute machen

Was die Weltmeister von 2014 heute machen

Düsseldorf Acht Jahre nach dem Finale von Rio sind aus manchen Helden von damals Trainer, TV-Kommentatoren oder Unternehmer geworden. Das machen die 2014-Weltmeister heute. Ein Überblick.

Am 13. Juli 2014 ist der Nachthimmel über dem Maracana-Stadion von Rio de Janeiro voller Gold. Der Fußball-Weltverband lässt (goldenes) Lametta über die Spieler der deutschen Nationalmannschaft regnen, Kapitän Philipp Lahm stemmt den (goldenen) Pokal in die Höhe. Die DFB-Auswahl ist Weltmeister, sie hat durch ein Tor von Mario Götze in der Verlängerung Argentinien mit 1:0 bezwungen. Selbst der Dauernebel über der Christus-Statue auf dem Corcovado lichtet sich.