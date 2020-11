96. Spiel gegen Spanien : Manuel Neuer ist jetzt alleiniger DFB-Rekordtorwart

Sevilla Manuel Neuer ist alleiniger Rekordtorwart der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der 34-Jährige vom FC Bayern München absolvierte am Dienstagabend in Sevilla gegen Spanien sein 96. Länderspiel und zog damit an Sepp Maier vorbei.

Manuel Neuer stand zum 96. Mal im DFB-Tor.. Damit ist er alleiniger deutscher Rekordtorhüter. Er übertrifft Sepp Maier (76), der 41 Jahre lang die Bestmarke mit 95 Einsätzen hielt. „Ich bin stolz auf das, was ich in meiner Karriere erreicht habe“, sagte Neuer in Sevilla. Er hatte via Handy-Nachrichten Kontakt mit Maier. Die 100 will er unbedingt knacken, eine konkrete Rekordmarke habe er nicht vor Augen, sagte der 34-Jährige: „Ich denke nicht darüber nach, wie viele Spiele ich noch machen werde.“

Maier traut Neuer mehr als 120 Länderspiele zu. „Dem fehlt ja nichts“, meinte der Weltmeister von 1974. Löw rühmte Neuer, der 2009 im DFB-Team debütierte und seit der WM 2010 die Nummer 1 ist, vor dem Rekordspiel in Spanien: „Seine Leistung spricht für sich. Er hat uns nie enttäuscht. Manuel ist als Mensch, als Spieler, als Kapitän mit den Jahren sehr gereift. Er ist ein Teamplayer. Er ist seit Jahren der beste Torwart im Weltfußball. Das ist für uns Gold wert.“

„Manuel hat das Spiel zwischen den Pfosten revolutioniert, er ist in meinen Augen der beste Torhüter der Welt, dazu ein ausgezeichneter Kapitän sowohl beim FC Bayern als auch bei der Nationalmannschaft. Manuel ist auf wie neben dem Platz ein echtes Vorbild. Der deutsche Fußball kann stolz auf diese Persönlichkeit sein“, sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer.

Die zehn deutschen Torhüter mit den meisten Länderspielen:

Manuel Neuer: 96 Länderspiele (seit 2009) Sepp Maier: 95 (1966-1979) Jürgen Croy: 94* (1967-1981) Oliver Kahn 86 (1995-2006) Toni Schumacher 76 (1979-1986) Jens Lehmann 61 (1998-2008) Andreas Köpke 59 (1990-1998) Bodo Illgner 54 (1987-1994) René Müller 46* (1984-1989) Hans Tilkowski 39 (1957-1967)

* Spiele für die Auswahl der DDR

