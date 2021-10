Streit vor Gericht : Name von Ex-Sportreporter Manni Breuckmann bei Facebook geklaut

Bochum Ein Mann aus Oer-Erkenschwick am Rand des Ruhrgebiets hat unter dem Namen „Manni Breuckmann“ bei Facebook Einträge und Kommentare veröffentlicht - sehr zum Missfallen des echten ehemaligen Sportreporters Manni Breuckmann.

Der ehemalige Sportreporter Manni Breuckmann (70) hat vor Gericht erreicht, dass sein Name im Internet nicht mehr missbräuchlich benutzt werden darf. Ein Mann aus Oer-Erkenschwick im Kreis Recklinghausen hat sich am Donnerstag am Bochumer Landgericht über seinen Anwalt per Vergleich verpflichtet, im Internet nicht mehr als „Manni Breuckmann“ aufzutreten und seine entsprechenden Accounts bei Facebook und Instagram bis Mitte November zu löschen.