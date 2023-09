Absage der Ex-Nationalspielerin Keßler bleibt bei der Uefa und gibt DFB einen Korb

Die frühere Nationalspielerin und ehemalige Weltfußballerin Nadine Keßler hat dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) einen Korb gegeben und bleibt der Europäischen Fußball-Union (Uefa) erhalten. „Ich fühle mich geehrt, dass der DFB an mich herangetreten ist, um den Posten des Geschäftsführers Sport in meinem Land, für das ich gespielt habe, zu besetzen, aber ich habe letzte Woche entschlossen, mich von den Gesprächen zurückzuziehen und möchte meine derzeitige Rolle mit ganzem Herzen weiterführen“, sagte die 35-Jährige am Sonntag.