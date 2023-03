Nach WM-Debakel So schlugen sich Völler und Neuendorf vor dem Sportausschuss

Rudi Völler bestellte schöne Grüße von Hansi Flick und scheute kein Rede-Duell mit den Politikern. Bei seinen Ausführungen zur Aufarbeitung des Scheiterns der Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar vor dem Sportausschuss des Bundestages hat der neue DFB-Sportdirektor den Parlamentariern auch Hoffnungen auf eine erfolgreiche Heim-EM im Sommer 2024 gemacht. „Erst mal versuchen wir die Leute zurückzugewinnen und dann versuchen wir es bei der Europameisterschaft“, sagte Völler am Mittwoch in Berlin.