Analyse nach Grindel-Abgang : DFB braucht eine Strukturreform

Frankfurt/M Der Deutsche Fußballbund braucht mehr als nur einen neuen Präsidenten. Grindels Rücktritt ist für den Verband die Chance, sich eine Geschäftsführung und einen Aufsichtsrat zu geben.

Wenn beim Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes das Präsidium vollständig angetreten ist, dann wird es eng auf der Bühne. 17 Mitglieder hat das höchste Gremium des größten Sportfachverbands der Welt. Im Präsidium sitzen der Präsident, seine Stellvertreter, Vertreter der Landesverbände, der Amateure, der Nationalmannschaften, der Deutschen Fußball Liga und immerhin eine Vertreterin des Frauenfußballs. Das Gremium „stellt als ausführendes Organ die Exekutive dar und ist zuständig für die Erledigung des laufenden Geschäfts“, wie es in der Satzung heißt. Es ist eine Kammer der Ehrenamtler, nur der Gesandte der Nationalmannschaft, DFB-Direktor Oliver Bierhoff, und Generalsekretär Friedrich Curtius sind hauptamtliche Angestellte des Verbands.

Vielleicht liegt hier ein Grund für das epochale Scheitern des Präsidenten Reinhard Grindel. Er erledigte einen Vollzeitjob gegen eine vergleichsweise bescheidene Aufwandsentschädigung und wurde schon dadurch anfällig für allerlei Gunstbezeugungen – sei es materieller Art wie durch die ominöse Luxusuhr, die ihn endgültig zu Fall brachte, oder in Form öffentlicher Anerkennung durch die Medien, an deren Kameras Grindel erst in dieser Woche mal vorbeilief.