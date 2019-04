Nach Korruptionsverdacht : DFB-Ethikkommission tagt nächsten Mittwoch zu Grindel

Frankfurt/Main Trotz seines Rücktritts könnten die Vorwürfe noch ein Nachspiel für Reinhard Grindel haben. Die DFB-Ethikkommission tagt nächste Woche und möglicherweise muss Grindel eine erhebliche Summe zurückzahlen.

Die Ethikkommission des Deutschen Fußball-Bundes will am kommenden Mittwoch zu den Vorwürfen gegen den zurückgetretenen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel beraten. Der kommissarische Vorsitzende Nikolaus Schneider sagte der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Donnerstag), das Gremium werde sich am 10. April „mit der Berichterstattung über Herrn Grindel beziehungsweise den daraus entstehenden Fragen“ beschäftigen. Die Kommission werde dann entscheiden, ob und wenn ja wie sie in der Sache weiter vorgehen werde. Weitere Vorwürfe seien der Kommission nicht bekannt.