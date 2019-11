Nach Eklat in niederländischer Liga : Oranje verlässt bei Rassismus das Spielfeld

Nach Eklat in niederländischer Liga

Köln Die niederländische Nationalmannschaft hat vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Estland in Amsterdam deutlich Stellung zum Rassismus-Vorfall im Ligaspiel zwischen dem FC Den Bosch und Excelsior Rotterdam am vergangenen Sonntag bezogen.

"Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass so etwas in den Niederlanden passieren könnte.Wenn so etwas bei uns passieren würde, würde ich sofort das Spielfeld verlassen", sagte Liverpool-Star Georginio Wijnaldum.