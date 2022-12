Nach dem Tod von Pelé Ein ganzes Land nimmt im Schmerz Abschied von der Legende

Und sie setzten ihrem Landsmann ein digitales Denkmal. In jenem Reich, in denen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oder Neymar Jr. die Könige sind, übernahm Pelé in Windeseile die Vorherrschaft. Vielleicht nur für ein paar Tage, dafür aber umso wuchtiger. Innerhalb von Minuten nachdem sich die der Todesnachricht via Eilmeldung über die Smartphones ihren Weg in die brasilianische Öffentlichkeit bahnte, begann in den sozialen Netzwerken die Trauerarbeit. Millionen von Usern posteten Fotos von Pelé, die meisten zeigen ihn als „O Rei“ (Der König), mit Krone und Zepter. Versehen mit Botschaften, die Respekt und Hochachtung zollen. Die erkennen lassen, dass nicht nur die, die ihn noch haben spielen sehen, ehrlichen Schmerz empfinden.