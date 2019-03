Personalsorgen : Hoher Krankenstand bei den Zebras

Die Einsatzfähigkeit von Dustin Bomheuer (rechts) ist fraglich. Lukas Daschner (links) fehlt mit einem Infekt, John Verhoek hofft auf den Startplatz im Sturm. Foto: firo Sportphoto/Volker Nagraszus

Die Vorbereitung des Zweitligisten auf das Spiel beim FC St. Pauli am Freitag lief bislang nicht besonders gut. Mehrere Spieler plagen sich mit Verletzungsproblemen herum. Morgen soll ein Großteil aber wieder fit sein.

Irgendwer hatte ja immer irgendwas. Cauly Souza reizte die Achillessehne. Moritz Stoppelkamp plagte die Sehne unter einem Fuß. Dustin Bomheuer hatte Oberschenkelprobleme. Stanislav Iljutcenko war beim Zahnarzt in Sachen Weisheitszähne. Das mal nur in Auswahl.

Torsten Lieberknecht, der Trainer des Fußball-Zweitligisten MSV Duisburg, bekannte gestern offen, dass die Zebras die Länderspielpause nicht optimal als Vorbereitung aufs Saisonfinale nutzen konnten. „Was ich schade finde. Mir wäre lieber gewesen, alle wären fit, um sich die Körner zu holen, die man noch braucht“, sagte Lieberknecht. Das Pensum ist nun auch hoch – zumal der MSV die Partie gegen Köln am 10. April nachholen müssen. Neun Spiele stehen im Kalender in jedem Fall noch. Möglicherweise kommen noch zwei Bonus-Partien in der Relegation dazu. Da braucht man nicht nur ein paar Körner, da wäre es gut gewesen, der Tabellensiebzehnte hätte einen ganzen Sack mit Getreide im Keller stehen.

Cauly Souza plagte sich in der Länderspielpause mit einer gereizten Achillessehne herum. Foto: firo Sportphoto/Volker Nagraszus

Info Christian Gartner trainiert wieder Personal Christian Gartner gehört nicht länger zu den Langzeitverletzten beim MSV. Der Mittelfeldspieler war als Konkurrent für Fabian Schnellhardt in die Saison gegangen und hatte sich dann am dritten Spieltag gegen den SV Darmstadt 98 einen Kreuzbandriss zugezogen.Inzwischen ist er „im Mannschaftstraining vermehrt dabei“, sagt Trainer Torsten Lieberknecht. Vielleicht bekomme Gartner in dieser Saison noch einen Einsatz.

Immerhin, pünktlich zur Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit hat sich die Lage entspannt. Lieberknecht konnte sich anders als in den vergangenen Wochen in Sachen Ausfälle kurz fassen: Lukas Daschner hat die Grippe. „Alle anderen waren wieder auf dem Platz“, sagte der Coach. Die Langzeitverletzten Sebastian Neumann und Borys Tashchy mal ausgenommen. Der Personalstand erlaubt sogar strategische Planungen. Die Englische Woche mit der Partie gegen Köln gilt es, schadlos zu überstehen: „Da möchte ich keinen Spieler frühzeitig einer ganz großen Belastung aussetzen.“

Dass alle mittrainieren, bedeute deshalb nicht, „dass ich sie schon alle fit sehe für das Spiel am Freitag.“ Dass es für Joseph Baffoe, der beim 0:6 gegen Utrecht nach langer Verletzungspause erste Einsatzminuten bekam, nicht für einen Kaderplatz reicht, kommt keineswegs überraschend. Vorsichtig ist der Coach aber ebenfalls bei seiner Einschätzung in Sachen Dustin Bomheuer. „Er gehört zu den Spielern, bei denen wir überlegen müssen: Macht es Sinn für St. Pauli?“, sagte der Trainer.

Vor dem Heimspiel gegen Magdeburg Anfang März meldete sich Bomheuer mit besagten muskulären Problemen im Oberschenkel ab und konnte nach drei Wochen erst drei Trainingseinheiten absolvieren. „Auch da müssen wir mit ihm sprechen, wie der korrekte Weg ist und fühlen, wie weit er ist. Da ist in jedem Fall ein Fragezeichen“, so Lieberknecht. Vermutlich gehört auch Moritz Stoppelkamp zu den Spielern, die mit Blick auf den Terminstress langsamer machen müssen. Dennoch, der Coach hat inzwischen wieder Alternativen. Zum Beispiel auf der Sechser-Position. Lukas Fröde hatte sich mit seiner Roten Karte in Aue für zwei Spiele auf die Tribüne gehockt. Von dort konnte Fröde sehen, dass Tim Albutat die Aufgabe ebenfalls mehr als zufriedenstellend löst.