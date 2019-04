Keine Pressekonferenz nach dem Spiel : Punktgewinn des MSV Duisburg wird überschattet

Der Zweitligist sorgt auch im Rückspiel gegen den 1. FC Köln für Zählbares. Mit dem spektakulären 4:4 können die Zebras leben. Gedämpft wird die Freude von einem tragischen Vorfall im direkten Umfeld der Kölner.

In der 24. Minute setzte sich dann jedoch die Qualität des Spitzenreiters durch. Louis Schaub ließ Fabian Schnellhardt hinter sich, verlud anschließend Enis Hajri und bediente Jhon Cordoba, der aus kurzer Distanz unbedrängt zum 1:1 aufschieben konnte. Fünf Minuten später schlug der MSV mit dem 2:1 zurück. Kevin Wolze verdiente sich dabei seinen zweiten Assist. Er schlug den Ball in den Strafraum, Lukas Fröde verstolperte die Kugel zunächst, traf dann aber im Nachsetzen zum 2:1. In der 35. Minute hätte es zum dritten Mal im Kölner Kasten klingeln müssen, doch Cauly Oliveira Souza und Kevin Wolze verpassten eine Flanke von Fabian Schnellhardt nur knapp. In der 40. Minute vergab Stoppelkamp mit einem Schlenzer das 3:1.

So spektakulär der MSV die erste Halbzeit begonnen hatte, so abgebrüht starteten die Kölner in den zweiten Durchgang. Es wurde bitter für die Zebras. In der 47. Minute setzte sich Louis Schaub im Strafraum durch und traf zum 2:2. Die Duisburger Abwehr geriet ins Schwimmen. In der 51. Minute brachte Cordoba die Kölner per Kopf mit 3:2 in Führung. Damit nicht genug: FC-Tormaschine Simon Terodde legte in der 54. Minute das 2:4 nach.