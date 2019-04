MSV Duisburg : MSV muss gegen den Spitzenreiter punkten

MSV-Leihspieler Havard Nielsen (Mitte) hofft auf eine Reaktion gegen den 1. FC Köln. Foto: Volker Nagraszus/firo

Der Tabellenletzte der Zweiten Bundesliga steht nach der bitteren Niederlage gegen Ingolstadt gegen den 1. FC Köln unter Zugzwang. „Wir müssen jetzt vom Kopf her abschalten und positiv sein“, sagt Offensivkraft Havard Nielsen.

Havard Nielsen lebt in Düsseldorf, Erstligist Fortuna ist sein Hauptarbeitgeber. Da sollte ein Spiel gegen den 1. FC Köln für den Leihspieler des Fußball-Zweitligisten MSV Duisburg ohnehin schon eine Angelegenheit sein, die er hochmotiviert angehen muss. Das ist für den Offensivakteur der Zebras im Nachholspiel gegen den Spitzenreiter am morgigen Mittwoch allenfalls ein Randaspekt. Es geht um Wichtigeres: Der MSV Duisburg braucht nach der bitteren 2:4-Pleite im Kellerduell gegen den FC Ingolstadt, die ihn zurück ans Tabellenende warf, gegen Köln unbedingt die Punkte, um neue Hoffnung im Abstiegskampf zu erhalten.

Das 2:4 gegen Ingolstadt war ernüchternd. Havard Nielsen tat sich schwer, die Dinge in Worte zu fassen. „Wir hatten genug Torchancen, um etwas zu machen“, sagte der Norweger, um dann aber schnell den Blick nach vorne zu richten. „Wir müssen jetzt vom Kopf her abschalten und positiv sein.“ Der 25-Jährige will die jüngste Niederlage schnell abhaken.

Info Karten für Köln-Spiel sind noch erhältich Verkauf Für das Spiel gegen den 1. FC Köln sind für MSV-Anhänger noch Karten in allen Kategorien erhältlich. Das Kontingent für Gästefans ist vergriffen. 900 Zuschauer haben aufgrund des Spiel­ausfalls im März ihre Karten zurückgegeben. Dem stehen 1400 neue Käufer gegenüber. 24.500 Tickets sind verkauft.

Für den MSV Duisburg geht es jetzt ohnehin Schlag auf Schlag. Am Mittwoch kommt der 1. FC Köln, am Samstag geht’s zum SC Paderborn 07, am Karsamstag gastiert mit dem SV Sandhausen ein weiterer Konkurrent im Abstiegskampf in Duisburg. Dass der Spielplan derzeit eng getaktet ist, ist für Havard Nielsen kein Problem. Im Gegenteil: „Wir haben die Chance, schnell eine Reaktion zu zeigen und zu beweisen, dass wir weiter an uns glauben.“

Zum Spiel gegen Köln kehrt der zuletzt gesperrte Kapitän Gerrit Nauber in die Innenverteidigung der Zebras zurück. Ansonsten gibt es im personellen Bereich keine neuen Entwicklungen beim Schlusslicht. Abwehrspieler Dustin Bomheuer kann muskulär bedingt weiterhin nicht am Training mit der Mannschaft teilnehmen.

Spitzenreiter 1. FC Köln kommt mit viel Rückenwind nach Duisburg. Am Sonntag siegten die Domstädter mit 2:0 beim 1. FC Heidenheim und bauten ihren Vorsprung auf den dritten Rang auf neun Zähler aus. Das Team von Trainer Markus Anfang gewann zuletzt sechs Spiele in Folge. Gegen einen siebten Streich hat der Coach naturgemäß nichts einzuwenden.

„Dann hätten wir 60 Punkte. Darüber würde ich mich sehr freuen. Es ist immer schön, wenn du eine Serie hast“, sagte der frühere MSV-Profi gegenüber dem „Kicker“. Der Trainer betont zudem, dass sein Team weitere Punkte holen muss, um das Ziel Bundesliga-Aufstieg zu erreichen: „Noch reicht es nicht.“ Allzu viel fehlt allerdings auch nicht mehr zur sofortigen Rückkehr in die höchste Klasse.