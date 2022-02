Nach Spielabbruch : MSV Duisburg und Osnabrück mit Sondertrikots gegen Rassismus

Osnabrück Der MSV Duisburg und der VfL Osnabrück wollen im Wiederholungsspiel ein Zeichen gegen Ausgrenzung setzen. Die ursprüngliche Drittliga-Partie war wegen vermeintlich rassistischer Beleidigungen abgebrochenen worden.

Im Wiederholungsspiel in der 3. Liga zwischen dem MSV Duisburg und VfL Osnabrück wollen beide Mannschaften ein Zeichen gegen Ausgrenzung setzen und laufen in Sondertrikots auf. Wie beide Fußball-Clubs am Dienstag mitteilten, soll ein Zeichen für ein gesellschaftliches Brückenbauen bei der Begegnung am Mittwoch (19.00 Uhr/ Magenta Sport) gesetzt werden. So werde der MSV „die Kernwerte seines Leitbildes, Integration, Respekt und Toleranz deutlich sichtbar“ auf den Trikots tragen.