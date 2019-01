Schäden am Dach : Bauamt sperrt MSV-Stadion - Betreiber lässt Gegengutachten erstellen

Düsseldorf Die Duisburger Arena ist von der Stadt vorerst gesperrt worden. Schäden am Dach machen eine Nutzung derzeit unmöglich. Davon könnten auch die Spiele des MSV Duisburg und KFC Uerdingen betroffen sein.

Bei einer Routinekontrolle des Duisburger Bauamtes im Duisburger Fußballstadions sind Schäden an der Dachkonstruktion festgestellt worden. Einige Lichtstegplatten im Dach über den Zuschauerrängen sind defekt. Das ist der halbtransparente Teil des Dachs, der unmittelbar über Zuschauerrängen und Innenraum hängt. „Die Schäden können zur Gefahr für Zuschauer werden“, sagte ein Sprecher der Stadt Duisburg. Er bestätigte, dass die Stadt die Nutzung der Schauinslandreisen-Arena deswegen untersagt hat. Das heißt: Bis die Schäden behoben sind, dürfen keine Fußballspiele oder Veranstaltungen in der Arena stattfinden. Der Stadionbetreiber sei bereits Informiert worden. Zuerst hatte die WAZ darüber berichtet.

Auch Zweitligist MSV Duisburg weiß bereits, dass die Stadt Schäden am Stadion festgestellt hat. „Wir sehen das derzeit aber gelassen und gehen davon aus, dass der Spielbetrieb weiter gehen kann“, sagte der Pressesprecher des MSV unserer Redaktion. Die Duisburger müssten am 1. Februar der erste Mal in der Rückrunde der Zweiten Liga wieder im heimischen Stadion antreten - gegen Darmstadt 98.

Die Sperrung betrifft aber nicht nur die Duisburger Fußballer, sondern auch Drittligist KFC Uerdingen, der seine Heimspiele in der Duisburger Arena austrägt. Uerdingen tritt eigentlich bereits am 27. Januar gegen die Würzburger Kickersin Duisburg an. Ob die Schäden bis dahin behoben werden können, ist noch nicht klar.

Dirk Broska, Geschäftsführer der Stadion-Projektgesellschaft war am Freitagmittag mit Gutachtern auf dem Dach der Arena. Es soll ein Gegengutachten zu dem des Bauamtes erstellt werden. Broska will im Laufe des Freitags weitere Informationen bekannt geben.

