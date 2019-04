MSV Duisburg : Wieder ein Rückschlag für Trainer Torsten Lieberknecht

Der Trainer des stark abstiegsgefährdeten Zweitligisten MSV Duisburg bangt nun auch um John Verhoek. Der Stürmer verletzte sich bei einem Testspiel gegen das U-19-Team. Dustin Bomheuer ist gegen Sandhausen eventuell wieder dabei.

Zwischendurch hilft immer wieder die Musik. In allen Lebenslagen. Am vergangenen Sonntag nutzte Musik-Freak Torsten Lieberknecht dieses Ventil, um die Plagen des Abstiegskampfes für einen Abend auszublenden. Der Trainer des Fußball-Zweitligisten MSV Duisburg fuhr spontan nach Bochum zum Auftritt der Tedeschi Trucks Band.

Komplett abschalten konnte der 45-Jährige bei der amerikanischen Blues-Rock-Band jedoch nicht. „Neben mir saß ein MSV-Fan. Da war ich bei den ersten drei Songs erst einmal beschäftigt“, sagt Lieberknecht. Spätestens zu Hause holte den Coach der Fußball wieder ein. Die Arbeit ist allgegenwärtig. Lieberknecht: „Für mich ist wichtig: Kannst du in den Spiegel schauen? Ich schaue morgens und abends in den Spiegel und sage mir: Mach’ dir keinen Vorwurf. Du machst wirklich alles.“

Bestellung Die Anhängerschaft des MSV Duisburg war in Aufruhr. Grund: Der MSV hatte für das letzte Saisonspiel beim Hamburger SV (Sonntag, 19. Mai) nur 2000 der ihm zustehenden 5500 Karten angefordert. Das Kontingent war schon kurz nach Beginn des exklusiven Vorverkaufs für Dauerkarteninhaber und Mitglieder vergriffen, viele Fans blieben auf der Strecke. Ab heute sind im Fanshop in der Arena 570 weitere Sitzplatzkarten (38 Euro) erhältlich. Geschäfftsführer Peter Mohnhaupt: „Wenn auch das nicht reicht, können wir noch 800 Karten nachbestellen.“

Vor dem Endspiel gegen den SV Sandhausen am Samstag (13 Uhr) beschäftigen den Fußball-Lehrer auch wieder personelle Dinge. Der Coach muss einen weiteren Rückschlag verkraften. Bei einem spontanen Testkick an der Westender Straße am Dienstag gegen die eigene U 19 – die Profis siegten 3:2 – verletzte sich Stürmer John Verhoek. Der Niederländer erhielt schon nach drei Minuten einen Schlag gegen den Knöchel und musste das Feld verlassen. Einen Bruch konnten die Mediziner mittlerweile ausschließen. Ob es für die Partie am Samstag reicht, ist aber noch offen.