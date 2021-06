MSV-Angreifer Vermeij sucht neue Herausforderung : „Es war mir eine Ehre, hier zu spielen“

Düsseldorf Zwei Jahre ging Vincent Vermeij für den MSV Duisburg auf Torejagd. Nun endet das Kapitel. Der Niederländer, dessen Vertrag ausläuft, wird den Drittligisten verlassen, um ein „neues Abenteuer zu beginnen“.

Vermeij kam 2019 von Heracles Almelo nach Duisburg, absolvierte in den zwei Jahren insgesamt 61 Pflichtspiele, in denen ihm 24 Tore gelangen, weitere 13 Treffer bereitete er vor. Seine Familie und er haben sich von Anfang an sehr „wohlgefühlt“, teilte Vermeij zum Abschied mit. Das habe „vor allem an den Trainern, dem Management, den Spielern und definitiv an den Fans“ gelegen. „Es war mir eine Ehre, hier zu spielen“, schrieb der Angreifer weiter. Er wolle sich daher bei allen bedanken, „die sich für den MSV engagieren.“