MSV-Torhüter setzt sich durch : Müllers Kunstschuss zum „Tor des Monats“ gewählt

Vincent Müller im Pokalspiel gegen Mennrath. Foto: Fupa/Marcel Eichholz

Update Düsseldorf Einen Platz in den Geschichtsbüchern des MSV Duisburg hat Torhüter Vincent Müller schon sicher. Nun hat Keeper zu Erinnerung auch noch eine Medaille erhalten. Denn das Tor des Duisburger Keepers ist zum Tor des Monats August gewählt worden.

Normalerweise ist Vincent Müller dafür da, Tore zu verhindern. Und auch Duisburgs Torwart kennt seine Hauptaufgabe. So richtig realisieren konnte der 22-Jährige daher zunächst auch nicht, was ihm bei Duisburgs 3:0-Erfolg beim SV Meppen am 5. Spieltag gelungen war. Schließlich müsse er doch die Tore eigentlich verhindern: „Und dann schieße ich selbst eins? Aber: Tor ist Tor, nehme ich mit“, sagte Müller.

Beim Stand von 1:0 für den MSV wollte er einen Freistoß aus der eigenen Hälfte in Richtung Strafraum der Hausherren bringen. Sein Schuss wurde jedoch immer länger, prallte nach weitem Flug einmal im Strafraum der Meppener auf und sprang dann über den weit vor seinem Tor stehenden Torwart Jonas Kersken hinweg ins Tor. Am Ende gewann der MSV vor 9400 Zuschauern in der Hänsch-Arena mit 3:0.

Vincent Müller ist damit der siebte Torhüter, der in der Geschichte der 3. Liga, die 2008 den Betrieb aufnahm, ein Tor erzielte. Als Erinnerung an seinen besonderen Tag erhielt er nun eine Medaille. Denn der Kunstschuss ist in der ARD-Sportschau zum „Tor des Monats“ im August gewählt worden.

„Hej MSV-Fans, ihr habt es sicherlich mitbekommen, spätestens jetzt: Wir haben das Tor des Monats nach Meiderich geholt. Vielen Dank an alle, die mein Tor gewählt haben. Ich bin sehr glücklich darüber“, sagte Müller in einem Video, das der Klub auf Twitter veröffentlichte.

Müller ist damit der erste MSV-Profi nach 2003, dem diese Ehre zuteil wurde. Damals war es Abdelaziz Ahanfouf, der das „Tor des Monats Dezember“ erzielte. Sein Fallrückzieher im Pokalspiel gegen Regensburg wurde damals ausgezeichnet. Erst im März hatte sich Alaa Bakir berechtigte Hoffungen auf die Medaille gemacht - vergeblich. Sein Traumtor in der Vorsaison im Heimspiel gegen Viktoria Köln wurde zwar für das „Tor des Monats“ März nominiert, doch bei der Wahl landete der Duisburger nur auf Rang fünf.

Mehr als 80.000 Menschen stimmten für den Treffer des Duisburger Torhüters. Müller setzte sich sich mit seinem Treffer vor Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim (57.000 Stimmen) durch. Dritter wird John Verhoek von Hansa Rostock mit 36.000 Stimmen. Außerdem nominiert waren Robin Hack (Arminia Bielefeld) und Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach).

(old)