Ademi trifft bei 1:4-Niederlage : MSV verliert Testspiel gegen Zweitligist Paderborn

Düsseldorf Der MSV Duisburg hat die Länderspielpause für ein Testspiel genutzt. Beim Zweitligisten SC Paderborn setzte es eine 1:4-Niederlage. Gute Nachrichten gibt es derweil von Angreifer Vincent Vermeij.

Drittligist MSV Duisburg hat ein Testspiel beim klassenhöheren SC Padeborn mit 1:4 (0:2) verloren. Chadrac Akolo (9.) und Marco Terrazzino (17.) sorgten am Donnerstagnachmittag für die Pausenführung. Orhan Ademi, der zuletzt den wichtigen 3:2-Siegtreffer für die Zebras gegen Türkgücü München erzielt hatte, ließ das Team von Trainer Pavel Dotchev nochmal hoffen (77.). Doch in der Schlussphase sorgten Soufiane El-Faouzi (84.) und erneut Akolo (88.) mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse.

„Mit dem Ergebnis können wir sehr zufrieden sein. Wir haben schöne Tore erzielt“, sagte Paderborns Trainer Steffen Baumgart. Zur Belohnung gab er seiner Mannschaft drei Tage frei, ehe am Montag die Vorbereitung auf Nürnberg startet. Am Samstag, 4. April, gastiert Paderborn in Nürnberg.