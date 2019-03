Geheimes Testspiel: Zebras verlieren beim FC Utrecht mit 0:6

MSV-Trainer Torsten Lieberknecht sah erst nach der Pause eine Verbesserung. In der ersten Halbzeit war besonders die Abwehr löchrig. Foto: MSV

Der Zweitligist muss sich dem niederländischen Erstligisten FC Utrecht mit 0:6 geschlagen geben. Schon zur Pause liegen die Meidericher mit 0:4 hinten. Joseph Baffoe feiert sein Comeback für die Zebras.

Der MSV Duisburg hatte das Freundschaftsspiel am gestrigen Donnerstagnachmittag beim niederländischen Ehrendivisionär FC Utrecht vorher nicht angekündigt. Sicherheitsgründe gaben für die strikte Geheimhaltung den Ausschlag. Das teilte der Fußball-Zweitligist mit. Nach der Partie am Stadion Galgenwaard hätten die Zebras vermutlich ebenfalls gern geschwiegen. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht kam mit 0:6 (0:4) unter die Räder. Immerhin: Die Partie im schmucken Stadion des Gastgebers fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Trainer Torsten Lieberknecht zitiert der MSV mit den Worten: „In den ersten 20 Minuten hatten wir große Probleme gegen eine so starke Mannschaft wie Utrecht.“ Jeder Schuss sei ein Treffer gewesen. Sander van de Streek und Riechedly Bazoer trafen in der sechsten und neunten Minute – einmal freistehend vor MSV-Keeper Felix Wiedwald, einmal aus 20 Metern. Gyrano Kerk legte eine Minute später nach und half dem Ball in der 22. Minute ebenfalls über die Linie. Jo Gyau und John Verhoek hatten später Chancen für die Zebras. Tor sprangen aber nicht heraus.