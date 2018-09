MSV Duisburg verliert gegen Regensburg und bleibt Letzter

Duisburg War es das für Trainer Ilia Gruev beim MSV Duisburg? Die Meidericher haben in der 2. Liga gegen Regensburg verloren und sind weiter Tabellenletzter. Morgen wollen die Vereinsspitzen beraten.

Der MSV Duisburg bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga sieglos und abgeschlagener Letzter der Tabelle. Mit der 1:3 (1:2)-Niederlage am Samstag gegen Jahn Regensburg wird die Situation für MSV-Trainer Ilia Gruev immer bedrohlicher. Der 48 Jahre alte Trainer, seit November 2015 im Amt, holte in der neuen Saison erst zwei Punkte mit den Duisburgern.

Die Regensburger schafften den dritten Sieg in nur sieben Tagen und schoben sich in der Tabelle auf den dritten Rang. Drei Plätze dahinter rangiert der SC Paderborn, der das Heimspiel gegen Erzgebirge Aue 1:0 (1:0) gewann. Einen Sprung nach vorne verpasste der VfL Bochum. Nach 2:1-Führung verloren die Bochumer ihre Partie in Heidenheim mit 2:3 (2:1). Durch die Gelb-Rote Karte für Anthony Losilla (33.) spielte der VfL allerdings die meiste Zeit in Unterzahl.