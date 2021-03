1:4-Auswärtsniederlage : MSV-Serie reißt beim 1. FC Saarbrücken

MSV-Trainer Pavel Dotchev. Foto: dpa/Robert Michael

Düsseldorf Der MSV Duisburg hat den ersten kleinen Rückschlag unter Trainer Pavel Dotchev kassiert. Beim 1:4 beim 1. FC Saarbrücken hielten die Zebras aber lange gut dagegen.

Die Siegesserie des MSV Duisburg ist gerissen. Im Nachholspiel des 23. Spieltags unterlagen die Zebras beim 1. FC Saarbrücken mit 1:4 (0:1). Für Pavel Dotchev war es die erste Niederlage im dritten Spiel als MSV-Trainer.

Angreifer Julian Günther-Schmidt (45.) hatte die Hausherren in Führung gebracht. Nach dem Ausgleich von Moritz Stoppelkamp, der kurz nach dem Seitenwechsel sein viertes Saisontor erzielte, schlug Joker Kianz Froese zurück (60.). Minos Gouras sorgte mit einem Doppelpack für den Entstand (67./71). Während der MSV mit 27 Punkten weiter auf Rang 14 rangiert, verbesserten sich die Hausherren dank des vierten Sieges in Serie auf Platz fünf.

„Wir brauchen jeden Punkt“, hatte MSV-Trainer Dotchev trotz zuletzt neun Punkten aus drei Spielen vor der Partie in Saarbrücken gesagt und gemahnt, man müsse weiterhin „sehr fokussiert sein“. Und tatsächlich hielt seine Mannschaft gegen den Favoriten gut dagegen. Gegen die Saarländer, die Dotchev als „absolutes Spitzenteam“ bezeichnete, schickte er die gleiche Startelf ins Rennen, die zuletzt gegen den KFC Uerdingen gewonnen hatte. Alle Spieler hätten ihm signalisiert, dass sie fit genug für das Spiel seien, erklärte der 55-Jährige.

Und die MSV-Profis schienen ihren Worten Taten folgen zu lassen. Anders als noch gegen den KFC waren die Duisburger von Beginn an hellwach, gingen engagiert in die Zweikämpfe – und kamen zu Chancen. In der achten Minute spitzelte Angreifer Aziz Bouhaddouz nach einem Pass von Vincent Gembalies den Ball am herauslaufenden Torhüter der Gastgeber vorbei, konnte im letzten Moment aber noch von Verteidiger Steven Zellner abgedrängt werden. Keine 60 Sekunden später scheiterte Ahmet Engin mit seinem Versuch an Keeper Daniel Batz.

Die Gastgeber waren zunächst um Spielkontrolle bemüht, kamen jedoch kaum gefährlich vor das Tor der Gastgeber - mit einer Ausnahme. In der 14. Minute rettete MSV-Torhüter Leo Weinkauf in höchster Not gegen Gouras. Auf der Gegenseite kam MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp aus fünfzehn Metern zum Abschluss. Der MSV investierte in einem Spiel auf Augenhöhe viel, Profit konnten die Zebras aus ihren Möglichkeiten (Stoppelkamp, 26., Bouhaddouz, 27.) allerdings nicht schlagen.

Kurz vor dem Seitenwechsel dann der Schock für den MSV: Einen langen Ball von Manuel Zeitz legte Nicklas Shipnoski gekonnt für Günther-Schmidt ab. Der Angreifer nutzte seinen Freiraum und traf aus 13 Metern flach ins linke Eck.

Trainer Dotchev schien in der Pause aber die richtigen Worte gefunden zu haben. Trotz Rückstand war den Duisburgern keine Verunsicherung anzumerken. Ähnlich wie im ersten Durchgang gehörten ihnen die Anfangsminuten der zweiten Hälfte. Mit dem Unterschied, dass sie sich nun für den Aufwand belohnten: Eine Flanke von Ahmet Engin lenkte Stoppelkamp mit der rechten Fußspitze ins lange Eck zum Ausgleich. Die Gastgeber gerieten nun mächtig ins Schwimmen, MSV drängte auf den Führungstreffer. Doch so bemüht die Duisburger waren, so ineffizient gingen sie mit ihren Möglichkeiten um. Palacios' Schuss kam zu unplatziert (54.).

Eine Verletzung zwang Saarbrückens Trainer Lukas Kwasniok dann zum Wechsel. Gerade 120 Sekunden war Joker Froese auf dem Feld, als er mit seinem Treffer zum 2:1 den Spielverlauf auf den Kopf stellte. Mit der erneuten Führung im Rücken tauten die Saarländer dann auf - und schlugen eiskalt zu. Mit einem Doppelpack innerhalb von vier Minuten machte Gouras alles klar.

Weiter geht es für den MSV bereits am Samstag, 6. März, mit dem Heimspiel gegen 1860 München.

Statistik:

Saarbrücken: Batz - Barylla, Zellner, Sverko (72. Uaferro), Breitenbach - Jänicke (72. Mendler), Zeitz, Kerber - Shipnoski (58. Froese), Günther-Schmidt (77. Schleimer), Gouras (72. Perdedaj). - Trainer: Kwasniok

Duisburg: Weinkauf - Bitter, Dominik Schmidt, Gembalies, Sicker - Krempicki (66. Pepic), Frey (75. Fleckstein) - Engin, Palacios (66. Mickels), Stoppelkamp (75. Tomic) - Bouhaddouz (66. Ademi). - Trainer: Dotchev

Schiedsrichter: Tobias Reichel (Stuttgart)

Tore: 1:0 Günther-Schmidt (45.), 1:1 Stoppelkamp (52.), 2:1 Froese (60.), 3:1 Gouras (67.), 4:1 Gouras (71.)

Zuschauer: keine