Rückschlag für den MSV : Dotchev ärgert sich über zu einfache Gegentore

Düsseldorf Dämpfer für den MSV im Kampf um den Klasserhalt. Beim Ex-Klub von Pavel Dotchev verlieren die Duisburger mit 1:3. Der Trainer bemängelt die schwache Defensivleistung und ärgert sich über die Gegentreffer.

Die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte hatte sich Duisburgs Trainer Pavel Dotchev ganz anders vorgestellt. Nach dem 1:3 bei Viktoria Köln haderte der 55-Jährige mit der Leistung seines Teams. Dotchev ärgerte sich dabei vor allem über Schwächen in der Defensive.

„Wir haben viel zu einfach die Gegentore bekommen. Wenn du so Gegentore bekommst, kannst du auch nicht gewinnen. Wenn man sich überlegt, aus wie vielen Chancen Viktoria drei Tore macht, das ist viel zu einfach“, schimpfte Dotchev nach der Niederlage gegen sein Ex-Team. Der Rekordtrainer der 3. Liga war erste Ende Januar in Köln entlassen worden. Vor allem beim 1:0 durch Kölns Lucas Cueto habe seine Mannschaft nicht gut ausgesehen. „Beim ersten Tor ist der Ball 50 Meter in der Luft, und dann steht Cueto am zweiten Pfosten völlig blank“, sagte Dotchev. Und auch beim 2:0 durch Timmy Thiele hätten die beiden Innenverteidiger zu spät reagiert. Verteidiger Joshua Bitter zeigte sich selbstkritisch und räumte ein, dass man die erste Halbzeit komplett verschlafen haben. „Da war Viktoria aggressiver, und sie haben uns dann zwei Dinger eingeschenkt“, sagte der 24-Jährige bei Magenta Sport.