Gesperrte MSV-Arena: Platten auf Duisburger Stadiondach werden jetzt doch entfernt

Duisburg Erst war die Duisburger Fußball-Arena gesperrt, dann wieder freigegeben. Nun müssen doch einige Platten auf dem Dach entfernt werden, bevor der KFC Uerdingen dort am Wochenende spielen darf. Ob das klappt, ist noch nicht ganz klar.

Ist das Dach der Schauinslandreisen-Arena in Duisburg nun defekt und eine Gefahr für die Fußballfans oder nicht? So ganz einig scheint man sich da bei Stadt und Gutachtern in den vergangenen Tagen nicht gewesen zu sein. Zunächst hatte das Bauamt das Stadion des MSV Duisburg gesperrt - nach dem ein externer Gutachter bei einer Routinekontrolle Mängel an einigen Luftstegplatten über dem Nord/West-Bereich der Arena festgestellt hatte. Das ist der halbtransparente Teil des Dachs, der unmittelbar über Zuschauerrängen und Innenraum hängt.