Revier-Duell in der 2. Runde : MSV muss im Niederrheinpokal nach Oberhausen

Düsseldorf Der MSV Duisburg hat in der ersten Runde des Niederrheinpokals einen souveränen Sieg gefeiert. Am Freitag wurde nun die zweite Runde ausgelost. Auf die Zebras wartet eine echte Bewährungsprobe.

Der Traum vom DFB-Pokal treibt den MSV Duisburg im Niederrheinpokal-Pokal an. Ein Traum, der in den vergangenen beiden Jahren platzte - auf teils blamable Weise. Diese Saison soll es nun endlich wieder klappen. Das geht allerdings nur mit dem Pokalsieg.

„Der Niederrheinpokal ist wichtig. Es ist der kürzeste Weg in den DFB-Pokal. Und Duisburg hat zuletzt in dieser Hinsicht Federn gelassen. Unser Ziel ist es, den Niederrheinpokal zu gewinnen“, sagte MSV Trainer Torsten Ziegner vor dem Auftakt bei Victoria Mennrath. Beim Landesliga-Aufsteiger setzte sich der Drittligist souverän durch. Auch Zugang Benjamin Girth konnte sich beim 8:0 direkt in die Torschützenliste eintragen. Neben seinem Doppelpack holte der Angreifer zudem noch einen Elfmeter heraus, den Gordon Wild zum Endstand verwandelte. „Für so einen Spieler ist es gut, das wird ihm Selbstvertrauen geben. Stürmer werden an Toren gemessen. Er selbst misst sich auch daran“, sagte Ziegner dem „Reviersport“.