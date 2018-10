MSV Duisburg trennt sich von Trainer Ilia Gruev - Lieberknecht kommt

Duisburg Zwei Punkte aus acht Spielen waren dem MSV Duisburg zu wenig. Deswegen muss Trainer Ilia Gruev den MSV Duisburg verlassen. Als Nachfolger kommt der Ex-Braunschweiger Torsten Lieberknecht.

Fußball-Zweitligist MSV Duisburg hat sich am Montag von Trainer Ilia Gruev getrennt. Die Freistellung erfolgte zwei Tage nach dem 1:3 gegen Jahn Regensburg, die Zebras sind mit nur zwei Punkten Tabellenschlusslicht. Mit dem Bulgaren, der den MSV 2017 in die 2. Liga geführt hatte, muss auch Co-Trainer Jontscho Arsow gehen. Ein neuer Coach werde "zeitnah" präsentiert, hieß es bei einer Pressekonferenz, zu der der Verein geladen hatte.

Wenige Minuten später verkündete der MSV Duisburg auf seiner Internetseite völlig überraschend den Nachfolger von Gruev: Torsten Lieberknecht, zuletzt vereinslos. Der 45-Jährige wurde im vergangenen Mai nach zehn Jahren bei Eintracht Braunschweig nach dem Abstieg in die 3. Liga entlassen. Am Dienstagmittag wird Lieberknecht in Duisburg vorgestellt.